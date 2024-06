Popovici se simte pregatit fizic si mental pentru Olimpiada

David Popovici se pregateste pentru unul dintre cele mai importante teste din acest an, si anume Jocurile Olimpice de la Paris. Pana atunci, dublul campion mondial si european va fi prezent si la Campionatele Europene. Inainte de aceste competitii, inotatorul roman a acordat un interviu prin care si-a demonstrat din nou maturitatea la doar 19 ani. David Popovici nu a avut un an 2023 conform asteptarilor, insa campionul roman este pregatit sa revina in forta si sa obtina rezultate marete. In ... citește toată știrea