Popovici surprinde inainte de CM in bazin scurt

David Popovici surprinde inainte de Campionatele Mondiale in bazin scurt. Pustiul minune al natatiei a anuntat ce obiectiv are la competitia care va fi transmisa in direct pe AntenaPLAY. Fiind o competitie desfasurata in bazin de 25 de metri, David Popovici nu se considera favoritul principal. Specialitatea sa este bazinul lung. Totusi, nu si-a luat gandul de la medalii!"Este bine sa vin aici stiind ca nu sunt cel mai bun in bazin scurt. Uneori este bine sa stii ca nu esti favoritul principal ... citeste toata stirea