Portarul Alexandru Rosca si-a prelungit contractul cu Dinamo

Portarul Alexandru Rosca si-a prelungit contractul cu echipa de fotbal FC Dinamo Bucuresti, a anuntat, luni, clubul din Soseaua Stefan cel Mare, pe pagina sa de Facebook."Sosit in aceasta vara in urma unui transfer definitiv de la CSC Selimbar, Alex si-a asteptat randul, iar odata intrat in poarta echipei a avut prestatii deosebite, reusind un numar impresionant de 792 de minute fara gol primit din actiune. ... citește toată știrea