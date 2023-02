Portarul lui Malatyaspor, gasit mort sub daramaturi

Ahmet Eyup Turkaslan - foto - (28 de ani) a fost gasit mort sub daramaturile blocului unde locuia. Ahmet Eyup Turkaslan a ajuns la Malatyaspor in vara anului 2021 si, timp de cateva luni, a fost antrenat de Marius Sumudica. De altfel, intr-un interviu acordat AntenaSport, Sumudica spunea ca un fost elev de-al sau a fost dat disparut dupa cutremurele devastatoare care au lovit din plin Turcia. Turkaslan a mai evoluat in cariera la echipe precum Gaziantep, Osmanlispor sau Umraniyespor. "Sunt ... citeste toata stirea