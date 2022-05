Portarul lui Villa, atacat miseleste de un suporter al "cetatenilor"

Manchester City a castigat titlul in Anglia, dupa 3-2 pe Etihad cu Aston Villa, dar momentul a fost marcat de un eveniment nefericit pentru echipa oaspete. Robin Olsen - foto - (32 de ani), portarul celor de la Aston Villa, a fost atacat de un fan al celor de la Manchester City, in momentul in care a inceput sarbatoarea de titlu pe arena "cetatenilor". Dupa ce fanii lui Manchester City nu au mai rezistat de bucurie, au navalit pe terenul de fotbal la finalul jocului cu Aston Villa. Astfel, un ... citeste toata stirea