Atacantul moldovean Virgiliu Postolachi - foto dreapta - (23 de ani) a plecat de la UTA Arad. Fotbalistul a fost prezentat, sambata, oficial, in tricoul noii sale echipe, Grenoble, ocupanta locului 10 in ultimul sezon din Ligue 2. Grenoble a achitat clauza de reziliere pe care fotbalistul o avea in contractul cu UTA, de 300.000 de euro, iar aradenii nu au mai avut nimic de ales. 700.000 de euro este cota de piata a lui Virgiliu Postolachi, conform transfermarkt.de.Asadar, Postolachi a plecat ... citeste toata stirea