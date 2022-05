"Pove", ultimul dans

Andrei Poverlovici, jucator la Olimpic Cetate Rasnov in ultimii ani, a pus punct carierei sale de fotbalist. Odata cu banchetul echipei, care a avut loc vineri seara, jucatorul de 36 de ani si-a anuntat retragerea."Multumesc din suflet pentru sustinerefamiliei, parintilor, staff-ului, conducerii si nu in ultimul rand voua, coechipierilor, alaturi de care am trait momente atat de frumoase! Pentru mine numaratoarea se opreste, incheindu-se un capitol important al vietii...", a transmis ... citeste toata stirea