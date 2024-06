Prelungiri de contracte in echipa campioana

Prelungiri de contracte la echipa de volei masculina Coronei. Augusto Colito este unul dintre jucatorii care ramane inca un sezon la Brasov. "Sunt fericit sa continui inca un sezon la Brasov, a fost un sezon uimitor pentru mine personal si pentru echipa. Am facut ceva cu adevarat special, ceva ce este aproape imposibil de realizat. Sper sa pastram acest parcurs si in sezonul urmator, pentru a da tot ce am mai bun pentru club si oras!", a spus jucatorul. Acesta a fost cel mai bun marcator al ... citește toată știrea