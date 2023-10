Cupa Mondiala 2030 urmeaza sa fie organizata in nu mai putin de sase tari si trei continente, o premiera in lumea fotbalului, arata digisport.ro.In cazul in care nu apare nimic neprevazut, Spania, Portugalia si Maroc vor fi tarile-gazda ale turneului, iar Uruguay, Argentina si Paraguay vor juca primele meciuri din grupa fiecareia pe teren propriu.Potrivit anuntului facut pe Twitter de jurnalistul Fabrizio Romano, Spania, Portugalia si Maroc au castigat deja, neoficial, cursa pentru ... citeste toata stirea