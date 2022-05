"Premiul Legendei" continua odata cu Cupa Cheile Gradistei

"Premiul Legendei", proiect lansat Ionut Ienasel, continua odata cu Cupa Cheile Gradistei, eveniment sustinut de NewsBV.ro, care se va desfasura in acest weekend.Premiul Legendei este un proiect lansat cu prilejul Trofeului Rasnov de catre Ionut Ienasel, pilot de coasta si de raliu, dar si reprezentantul Ice Team si Dekra Romania.Acesta continua si pentru cea de a doua etapa de viteza in coasta - Cupa Cheile Gradistei, etapa sustinuta de aceeasi Ice Team si Dekra Romania in calitate de ... citeste toata stirea