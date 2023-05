In amintirea celui care a fost cel mai mare fotbalist stegar al tuturor timpurilor, FC Brasov organizeaza incepand din acest an Cupa "Nicolae Pescaru".Cei mai mici fotbalisti din Brasov, care vor sa calce pe urmele celui care a fost "Niki" Pescaru vor participa, de Ziua Internationala a Copilului, la cupa care-i va purta numele.Vor fi prezenti peste 300 de copii de la echipe din Brasov si imprejurimi.Turneul va avea loc in perioada 1-2 iunie, pe Stadionul Metrom, iar in total vor fi ... citeste toata stirea