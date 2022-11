Formatia Arabiei Saudite a produs prima mare surpriza a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, prin victoria reusita in fata dublei campioane mondiale Argentina, cu scorul de 2-1 (0-1), marti, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in Grupa C a competitiei. Arabia Saudita a reusit una dintre cele mai mari surprize din istoria competitiei, punand capat unei serii a sud-americanilor de 36 de meciuri ... citeste toata stirea