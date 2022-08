FC Brasov a obtinut, sambata, prima victorie din actuala stagiune a Ligii a 2-a. "Galben-negrii" s-au impus cu scorul de 1-0 (0-0), in fata Ripensiei Timisoara. Meciul a fost unul foarte spectaculos, cu multe ocazii mari pentru jucatorii brasoveni. In prima repriza, chiar daca nu au marcat, elevii lui Dan Alexa au prestat cel mai bun joc de la inceputul campionatului. Au lovit de doua pri bara portii adverse dar au mai avut si alte sanse foarte mari de a marca.Prima mare ocazie a venit in ... citeste toata stirea