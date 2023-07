Olimpic Zarnesti a reusit prima sa victorie in amicalele verii, 3-1 cu divizionara secunda Concordia Chiajna. Baietii lui Mihai Stere au deschis scorul prin Gavrila, din penalty, iar ilfovenii au avut si ei doua lovituri de pedeapsa, ambele ratate insa.S-a intrat la pauza cu 1-0, iar Concordia a egalat la jumatatea reprizei secunde. Zarnestenii au marcat inca de doua ori, prin Alexandru Ilie si Moroe. Pires Romario si Ispas au primit cartonase rosii, in partea secunda, insa in ambele situatii ... citeste toata stirea