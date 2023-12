ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a obtinut prima sa victorie in Grupa A a Euroligii feminine de baschet, una dramatica, 86-85 (20-23, 15-20, 25-16, 26-26) cu echipa franceza LDLC ASVEL Feminin Lyon, miercuri seara, pe teren propriu. Campioana Romaniei, la prima sa participare in Euroliga, era singura formatie din grupa fara victorie, dupa sase etape.Bulgaroaica Borislava Hristova a fost cea care a adus victoria formatiei covasnene, cu un cos de doua puncte realizate in ultima secunda. Sepsi-SIC ... citeste toata stirea