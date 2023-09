Primele puncte in Liga a 3-a pentru Ciucas Tarlungeni. Trupa lui Ionut Mitroi si Marian Cristescu a trecut de SR Brasov, in etapa cu numarul cinci, scor 2-0. Golurile nou promovatei au fost marcate de Coltofean si Mircescu. "Galben-negrii" au avut si o eliminare, cel care a vazut cartonasul rosu fiind chiar antrenorul-jucator Ionut Parvu, cu un sfert de ora inainte de final. In ciuda faptului ca, deocamdata, nu are vreun punct, foarte tanara echipa a SR-ului are potential de a creste pe ... citeste toata stirea