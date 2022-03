CSM Fagaras a remizat pe teren propriu cu CSM Oradea, scor 30-30 (16-14), in etapa a sasea din Playoff-ul Promovare al Diviziei A. A fost primul meci terminat la egalitate pentru echipa lui Dumitru Opris, dar si primele puncte pierdute pe teren porpriu, in playoff.Fagarasenii continua sa conduca in clasament, avand 13 puncte, iar sambata, de la ora 17.0, in runda a saptea, ... citeste toata stirea