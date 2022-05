Primul fagarasan la ProDrift 2022. Adrian Balut va intra in competitie cu un BMW construit si modificat de el

Primul fagarasean care va participa la Drift profesionist este Adrian Liviu Balut. Este cunoscut localnicilor prin KALU Service din Fagaras. Pasionat al motoarelor turate si al masinilor modificate, Adrian Liviu Balut a obtinut licenta de pilot de Drift profesionist in 2021 si astfel poate participa la competitiile in domeniu. In perioada 28-29 mai 2022 se va desfasura prima etapa a campionatului ProDrift la Transilvania Motor Ring, langa Targul Mures.Liviu Adrian Balut, 39 ani, va participa ... citeste toata stirea