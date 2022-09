Corona Brasov va disputa primul sau meci oficial pe teren propriu in noul sezon. Sambata, de la ora 11.30, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", fetele antrenate de Alin Bondar si Razvan Udristoiu vor primi vizita lui CSM Roman, in etapa a doua din Divizia A. Daca echipa Brasovului a castigat lejer, in prima runda, pe terenul ... citeste toata stirea