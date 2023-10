SR Brasov a reusit sa obtina primul punct din acest campionat, in prima etapa a returului sezonului regulat din Liga a 3-a. "Galben-negrii" au remizat pe Stadionul Tineretului, scor 2-2, cu Viitorul Curita, dupa ce la pauza au condus cu 2-0. Antrenorul-jucator Ionel Parvu a deschis scorul, cu un eurogol, in minutul 2, iar Dedu l-a majorat (31). Onestenii au revenit in partea secunda, prin golurile inscrise de Padovei (70 si 85), dupa ce portarul Maxim aparase si un penalty.In duelul brasovean ... citeste toata stirea