In etapa a treia din Liga Nationala de Baschet Masculin, CSM Corona Brasov a reusit sa castige pe terenul lui SCM Timisoara, 85-81, rezultat care a insemnat primul pas pozitiv pentru nou-promovata in Conferinta A.Potrivit statisticii baschet.ro, Andrei Petica a adunat 22 de puncte (5/8 de la distanta), 3 recuperari si 2 pase decisive in succesul Brasovului, iar Armin Cane a avut 19 ... citeste toata stirea