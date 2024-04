Primul succes in playout pentru "stegari"

SR Brasov (foto sus) a obtinut prima victorie in playout-ul Ligii a 3-a, 3-2 in deplasare cu Sepsi OSK II Sfantu Gheorghe, dupa ce la pauza au fost condusi cu 2-0. Tinerii covasneni au marcat de doua ori in primul sfert de ora - Zsombor Veress (2), Vlad Matei Coman (13) - dar elevii lui Rares Forika au avut o reactie de orgoliu in partea secunda, iar Carlo Danciu (51, 91) si Stefan Rachisan (82) au intors soarta jocului.Ciucas Tarlungeni si AFC Odorheiu Secuiesc au oferit, de asemenea, un ... citește toată știrea