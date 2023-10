Nationala de tineret a Romaniei a obtinut prima sa victorie in Grupa E a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2025, 2-0 (1-0) cu echipa Armeniei, vineri seara, pe Stadion Giulesti din Capitala. Dupa un debut cu stangul, 2-3 cu Albania, meci in care a condus cu 2-0, echipa antrenata de Daniel Pancu a castigat mai clar decat o arata scorul in fata probabil celei mai slabe formatii din grupa.Golurile au fost marcate de Catalin Vulturar (37) si Stefan Baiaram (79), ambele ... citeste toata stirea