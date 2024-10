Primul succes pentru fetele de la Teutonii Ghimbav

CSO Teutonii Ghimbav a reusit prima victorie in Divizia A, la feminin. Fetele antrenate de Cristina Romila si Liliana Stefan s-au impus cu 26-20 (12-11) in deplasare, cu CS Universitatea de Vest Timisoara, in etapa a patra a ligii secunde. CSM Fagaras a remizat pe teren propriu, 34-34 (18-20) cu HC Harghita Odorheiu Secuiesc, intr-un meci cu un final dramatic. In duelul primelor doua clasate, CS Judetean Prahova a invins clar Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe cu 36-17, ... citește toată știrea