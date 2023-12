Echipa de handbal a CSM Corona are, de luni, o noua jucatoare. Extrema stanga daneza Fie Woller (foto) a semnat cu formatia brasoveana un contract valabil pana in vara lui 2026.Primul transfer al Coronei in aceasta iarna, Woller are 31 de ani si a jucat, in cariera sa, printre altele la SG BBM Bietigheim, Bourg-de-Peage Drôme, Neptunes de Nantes, Kobenhavn ... citeste toata stirea