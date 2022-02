Proba de slalom urias de la Cupa Teleferic din Poiana Brasov a fost programata astazi! VEZI castigatorii!

Federatia Romana de Schi si Biatlon organizeaza luni si marti, in Poiana Brasov, Cupa Teleferic la schi alpin, pentru copii sub 14 si sub 16 ani. Evenimentul are loc pe partia Subteleferic.La proba de slalom urias de luni s-au inscris 175 de sportivi. Competitia feminina sub 16 ani a fost castigata, dupa doua manse, de Jennifer Barbara Nagy Remetean, cu timpul de 1 min, 23 de secunde si 26 de sutimi. Pe locul secund s-a clasat Lorinc Bernadett Balogh, la 41 de sutimi de lider, iar pe trei a ... citeste toata stirea