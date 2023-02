Probleme medicale pentru Kylian Mbappe si Sergio Ramos

Kylian Mbappe (24 de ani) a iesit accidentat de pe teren, in minutul 21 al meciului Montpellier - PSG, scor 1-3. Dupa putin timp, Sergio Ramos a cerut si el sa fie schimbat. A doua zi, antrenorul lui PSG, Christophe Galtrier, a dat detalii despre ceea ce au patit cei doi. "Vom vedea, ei sunt doi jucatori importanti. Am discutat la pauza intre noi si din ce am vazut, nu sunt motive de ingrijorare. Kylian a primit o lovitura in spatele genunchiului si la muschi. Are o contuzie, un hematom. Nu ... citeste toata stirea