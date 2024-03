Probleme penale pentru Daniel Niculae si liderii galeriei Rapid

In cursul zilei de joi, 14 martie, Daniel Niculae - foto - (41 de ani), presedintele Rapidului, a fost dus la audieri de catre autoritati. Dupa ce a fost "saltat" de mascati din casa, politistii au perchezitionat locuinta oficialului din Giulesti, apoi Niculae a fost dus la audieri la Parchet. Totul a durat aproximativ doua ore, iar presedintele Rapidului a fost lasat sa plece deocamdata. Acesta are calitatea de suspect, iar autoritatile au decis ca va fi cercetat in stare de libertate. Surse ... citește toată știrea