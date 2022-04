Problemele lui Stefan Radu l-ar putea desparti de fotbal

Accidentarea lui Stefan Radu - foto - (35 de ani) este mai grava decat s-a crezut initial, iar jurnalistii italieni anunta ca viitorul sau la Lazio Roma este pus in pericol din cauza problemelor medicale. A trecut o luna de la ultima prezenta a lui Stefan Radu in tricoul "Biancocelesti". Pe 5 martie, Lazio Roma se impunea cu scorul de 3-0 pe terenul celor de la Cagliari.Dupa acea partida, fundasul roman reclama o durere in zona calcaiului, iar medicii i-au sugerat o pauza de doua saptamani. Cu ... citeste toata stirea