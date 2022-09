Progresul Spartac - FC Brasov, Alexa vrea sa "lege" victoriile

FC Brasov va juca la Buftea, sambata, cu Progresul Spartac Bucuresti, in cadrul etapei cu numarul cinci din Liga a 2-a. Antrenorul Dan Alexa vrea sa "lege" cel putin 3-4 victorii, dupa primul succes din campionat, 1-0 cu Ripensia, pe teren propriu.Meciul va fi unul dificil, chiar daca FC Brasov joaca in compania unei nou-promovate, asta pentru ca suprafata de joc este una sintetica, iar jucatorii brasoveni nu au avut posibilitatea sa se antreneze pe un teren similar in aceasta saptamana. Cele ... citeste toata stirea