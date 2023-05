La capatul celui de-al treilea sezon in Divizia A, Corona reuseste promovarea in Liga Nationala. In turneul final, gazduit in acest weekend de Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", fetele antrenate de Alin Bondar si Razvan Udristoiu au trecut de Universitatea Cluj, in sferturi (32-21), iar in semifinale au invins Activ Prahova Ploiesti (29-27), asigurandu-si astfel revenirea in elita handbalului feminin romanesc.Cealalta echipa promovata este Stiinta Bucuresti, care a invins-o cu 34-22 ... citeste toata stirea