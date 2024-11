Promovare in Liga Natiunilor si loc in urna a doua la tragerea la sorti pentru "Mondial"

Nationala Romaniei a invins reprezentativa Ciprului cu scorul de 4-1 (2-0), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in ultimul sau meci din Grupa C2 din Liga Natiunilor.Daniel Birligea (2), Razvan Marin (42, 80) si Florinel Coman (83) au marcat contra Ciprului, care a punctat prin Ioannis Pittas (52). In celalalt meci al grupei, Kosovo s-a impus la limita in fata Lituaniei, 1-0.In urma acestui rezultat, "tricolorii" nu mai pot pierde sefia Grupei C2, nici in cazul foarte putin ... citește toată știrea