Promovarea lui Parma e o iluzie, Man va pleca de acolo intr-o forma sau alta

Dennis Man - foto - (23 de ani) a fost transferat de Parma de la FCSB in iarna anului trecut, atunci cand italienii au platit bucurestenilor aproximativ 13 milioane de euro. Romanul a retrogradat in Serie B alaturi de formatia sa si a dorit sa plece, insa nici in vara trecuta, nici in ultima fereastra de transferuri din iarna, echipele care l-au ofertat nu au reusit sa parafeze mutarea. Victor Becali, agentul lui Dennis Man, spune ca fotbalistul Parmei o sa aiba un nou club in vara, fie ca ... citeste toata stirea