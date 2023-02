PSG are probleme medicale inaintea incrancenatului meci cu Bayern

Fara Messi si Mbappe, accidentati, PSG s-a predat in deplasarea cu AS Monaco, scor 1-3. Campioana Frantei mai are doar 5 puncte avans fata de principala urmaritoare, Olympique Marseille, si lupta pentru titlu este deschisa. Pentru PSG urmeaza duelul cu Bayern Munchen, din turul optimilor UEFA Champions League, iar Kylian Mbappe a postat un mesaj prin care a incercat sa detensioneze atmosfera. Parizienii vin dupa doua esecuri consecutive, unul cu Marseille, in Cupa (1-2) si unul cu AS Monaco ... citeste toata stirea