PSG se intareste pe linia de fund, cu Skriniar, de la Inter

Paris Saint-Germain este foartea aproape de a bifa primul transfer major sub comanda noului tehnician, Christophe Galtier (55 de ani). Campioana Frantei a intrat pe ultima suta de metri cu transferul fundasului central slovac Milan Skriniar (foto), de la Inter Milano. Formatia din Hexagon nu a cedat in negocierile cu vicecampioana Italiei, iar intr-un final se pare ca a avut castig de cauza. Ultimele detalii la care se lucreaza este suma de transfer pe care PSG o va plati in schimbul ... citeste toata stirea