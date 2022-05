Punct final pentru Kids Tampa in Liga Elitelor U15

ACS Kids Tampa Brasov a incheiat turneul semifinal al Ligii Elitelor U15 cu un egal, 1-1, contra celor de la FC Bacau, ratand astfel calificarea in faza finala a intrecerii. Golul "ursilor" a fost marcat de Tronciu. In celelalte jocuri, brasovenii au fost invinsi de FCSB (6-0) si Farul Constanta (2-0)."A fost un meci in care am incercat sa urmarim anumite aspecte pe care dorim sa le imbunatatim pana la jocul din semifinalele Cupei Romaniei. Vrem sa ii felicitam pe copii pentru parcursul din ... citeste toata stirea