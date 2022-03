SR Brasov se intoarce neinvinsa de la Targu Secuiesc, acolo unde a jucat in ultima etapa a sezonului regulat din Liga a 3-a. Elevii lui Sorin Coraiu au remizat "alb" cu echipa locala KSE, castigand un punct important in perspectiva playoutului."Galben-negrii" intra in a doua faza a campionatului cu 13 puncte, iar in prima etapa a "grupei retrogradare" va evolua in deplasare la CS Blejoi.C5, etapa 18Sepsi OSK 2 ... citeste toata stirea