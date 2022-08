Punct scos in ultimul moment

FC Brasov a reusit sa obtina un punct din partida cu Minaur Baia Mare, egaland chiar in ultimul minut de joc prin tanarul Eduard Lambrinoc.Dupa o prima repriza cu multe ocazii de a marca pentru gazde, un gol norocos in prelungirile reprizei a facut ca scorul la pauza sa fie 0-1.In minutul 7 Saim Tudor a sutat de la 20 de metri, insa portarul advers a retinut cu siguranta. In minutul 16, un sut al lui Chica-Rosa de la marginea careului a trecut putin peste bara portii. In minutul 27 o ... citeste toata stirea