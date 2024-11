Puncte in deplasare pentru SR, Zarnesti si Rasnov

CSO Plopeni si SR Brasov au remizat, scor 1-1 (0-1), in etapa a 13-a din Liga a 3-a. "Stegarii" au deschis scorul prin Savu (18), fiind apoi egalati dintr-un penalty transformat de Alexandrescu (82). Elevii lui Liviu Nicolae raman pe locul trei in Seria a 6-a, avand cu un punct mai mult decat prahovenii.Tot in deplasare a jucat si Olimpic Zarnesti, formatie care a obtinut o victorie importanta, 3-2 (1-1) cu Tricolorul Breaza. Marinescu a reusit o "dubla" (47, 60), iar Berloiu si-a trecut si ... citește toată știrea