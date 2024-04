Pus pe liber de Rapid, Albu merge sa le ia banii arabilor

Rapid este singura echipa care nu a castigat vreun meci, in primele cinci etape din play-off. In urma cu aproape doua saptamani, in urma meciului piedut de formatia giulesteana, scor 4-1, cu CFR Cluj, Dan Sucu s-a hotarat sa renunte la mai multi jucatori, dupa ce actuala stagiune va lua sfarsit. Unul dintre acestia este Alexandru Albu (foto), caruia ii expira contractul in vara. Evolutiile sub asteptari, coroborate cu scandalul recent in care a fost implicat, l-au facut pe Dan Sucu sa nu ii mai ... citește toată știrea