Puscas e scos tap ispasitor pentru ratarea promovarii Pisei

Pisa, echipa romanilor Marius Marin si George Puscas (foto), a ratat in mod dramatic promovarea in Serie A, dupa esecul de pe teren propriu cu Monza, scor 3-4, dupa prelungiri. Dupa ce a pierdut mansa tur cu 2-1, Pisa a inscris rapid doua goluri in confruntarea de pe teren propriu, prin Ernesto Torregrossa (1') si Hjortur Hermannsson (9').Monza a replicat in minutul 22, prin Jose Machin. George Puscas putea sa inscrie in minutul 61, dar mingea trimisa de roman a nimerit bara transversala. ... citeste toata stirea