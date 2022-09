Puscas, un atacant fericit!

George Puscas a marcat o "dubla" in victoria obtinuta de nationala Romaniei, luni seara, contra Bosniei, scor 4-1, pe Stadionul Rapid. Atacantul a fost extrem de fericit la final, chiar daca acest succes nu a mai contat deloc in ierarhia finala a grupei din Liga Natiunilor. Desi a jucat doar 12 minute in ultimele trei luni, Puscas a fost convocat de Edi Iordanescu pentru meciurile cu Finlanda si Bosnia. Atacantul celor de la Genoa a fost rezerva in ambele partide, insa a intrat pe parcurs, in ... citeste toata stirea