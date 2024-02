Quincy Promes, condamnat pentru trafic de droguri

Un tribunal olandez l-a condamnat miercuri in contumacie la sase ani de inchisoare pe fotbalistul olandez Quincy Promes, pentru implicarea in traficarea unei cantitati de peste 1.350 kg de cocaina, aflata in doua containere care au calatorit din Brazilia catre portul Anvers in ianuarie 2020, informeaza EFE.Procuratura olandeza a solicitat noua ani de inchisoare pentru fostul atacant al lui Ajax Amsterdam, in varsta de 32 de ani, aflat in acest moment in Rusia, unde joaca pentru echipa Spartak ... citește toată știrea