Rachel Stuhlmann vrea sa devina "Paige Spiranac a tenisului"

Rachel Stuhlmann (30 de ani), o fosta jucatoare de tenis din SUA, a renuntat la sport si si-a inceput o cariera in jurnalism. Povestea a fost prezentata de jurnalistii de la Tennis World USA, dupa editia din acest an de la US Open. Rachel a practicat tenisul intre 2010 si 2014, la Universitatea din Missouri, insa ulterior a ales o cariera in presa.Acum, fosta sportiva a devenit din ce in ce mai cunoscuta pe retelele sociale si a devenit influencer. Cea mai mare dorinta a sa este sa devina ... citeste toata stirea