Unul dintre cei mai indragiti jucatori ai Brasovului, Radim Valchar, va continua sa joace pentru urmatoarele doua sezoane la Corona.Hocheistul s-a nascut in 1989 la Karvina in Cehia si a jucat la echipa de tineret a HC Vitkovice. Ulterior a jucat ca junior trei sezoane in America de Nord in Liga WHL, la Portland Winter Hawks si Lethbridge Hurricane.A revenit in Cehia la HC Orlova si HC Karvina (Liga a 3-a ceha) si apoi la HC 46 Bardejov (Liga a 2-a slovaca). Ulterior a jucat in Franta, la ... citeste toata stirea