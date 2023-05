Echipa saudita Al-Taee a pierdut miercuri, in deplasare, scor 3-4, in fata formatiei Al-Batin, intr-un meci din etapa a 26-a a campionatului Arabiei Saudite. Echipa antrenata de tehnicianul roman Mirel Radoi (foto), Al-Taee a avut un start de meci fantastic cu Al-Batin, si a condus cu 3-0 in minutul 28. Sayoud a deschis scorul in minutul 14, apoi Mbenza a facut 2-0 in minutul 18, pentru ca in minutul 28 Musona sa transforme un penalti. 3-0 pentru oaspetii de la Al-Taee. Gazdele au reusit sa ... citeste toata stirea