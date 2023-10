Al Bataeh, echipa antrenata de Mirel Radoi (42 de ani), a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu Ajman, formatia pregatita de Daniel Isaila (51 de ani), intr-un meci din etapa a 6-a a campionatului din Emiratele Arabe Unite. Pentru gazde a marcat Baba Gassama (minutul 29), in timp ce pentru oaspeti a inscris Azarou (minutul 45).In urma acestui rezultat, Al Bataeh, formatia lui Radoi, se afla pe locul 6 in clasament, cu 8 puncte adunate dupa 6 etape, in timp ce Ajman, echipa brasoveanului ... citeste toata stirea