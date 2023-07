Ionut Radu - foto - (26 de ani) va juca la Bournemouth, in Premier League, sezonul viitor. Clubul britanic il imprumuta pe roman un an de la Inter si va avea optiune de cumparare. Jurnalistul Fabrizio Romano a venit cu mesajul "Here we go" in cazul lui Ionut Radu, semn ca mutarea este ca si facuta. Ionut Radu va face vizita medicala in cursul zilei de miercuri si, daca nu vor aparea probleme, va semna cu Bournemouth. Bournemouth ii va suporta lui Ionut Radu o mare parte a salariului de la Inter, ... citeste toata stirea