Radu Dragusin - foto - (21 de ani) a devenit unul dintre oamenii de baza de la Genoa, echipa aflata pe locul 2 in Serie B. In ultima runda din Serie B, Dragusin a reusit un nou gol pentru Genoa, contra celor de la Perugia, in victoria cu 2-0. A fost a patra reusita stagionala a internationalului roman, care a fost inclus in echipa ideala a etapei de catre italieni. Cum arata cel mai bun prim 11 din Serie B, dupa etapa 33: Radunovic (Cagliari) - Del Prato (Parma), Ravenelli (Frosinone), Dragusin ... citeste toata stirea