Radu Dragusin nu vrea la Genoa

Juventus este aproape sa se desparta definitiv de Radu Dragusin - foto - (20 de ani), fotbalist care a fost imprumutat, pe rand, la Sampdoria si Salernitana. Torinezii vor sa il includa in transferul lui Andrea Cambiaso (22 de ani) de la Genoa. "Batrana Doamna" ofera aproximativ 4 milioane de euro plus jucatorul roman in schimbul fundasului stanga. Chiar daca afacerea parea iminenta, se pare ca a intrat recent in impas, conform presei italiene. Gazzetta a anuntat joi ca Dragusin nu a reusit sa ... citeste toata stirea